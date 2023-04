Inter, blitz in Spagna: scambio e ritorno a Milano, si può fare (Di venerdì 14 aprile 2023) Diverse le idee dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Il ds dell’Inter si è dato da fare, dialoghi aperti e diverse trattative in atto. Dopo la bella e convincente vittoria contro il Benfica nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, l’Inter è al lavoro sul mercato. Ieri il direttore sportivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 aprile 2023) Diverse le idee dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Il ds dell’si è dato da, dialoghi aperti e diverse trattative in atto. Dopo la bella e convincente vittoria contro il Benfica nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, l’è al lavoro sul mercato. Ieri il direttore sportivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : RT @calciomercatoit: ???@FBiasin a @tvplayofficial: 'Blitz #Ausilio a #Barcellona? Non credo che l'incontro sia servito a ragionare su scamb… - tvplayofficial : RT @calciomercatoit: ???@FBiasin a @tvplayofficial: 'Blitz #Ausilio a #Barcellona? Non credo che l'incontro sia servito a ragionare su scamb… - calciomercatoit : ???@FBiasin a @tvplayofficial: 'Blitz #Ausilio a #Barcellona? Non credo che l'incontro sia servito a ragionare su sc… - fcin1908it : Calciomercato Inter, blitz di Ausilio negli uffici del Barcellona: i nomi in ballo - calciomercatoit : ?? #Inter, la rivelazione dalla Spagna: #Ausilio a #Barcellona, si riapre la pista #Kessie #calciomercato -