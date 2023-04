Inter, Ausilio vola a Barcellona per parlare con il ds dei blaugrana e il procuratore di De Zerbi: svolta per il prossimo anno? (Di venerdì 14 aprile 2023) Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è andato a Barcellona per intavolare alcune trattative di mercato. Per questo motivo ha incontrato il ds dei blaugrana Mateu Alemany e il procuratore sportivo Eduardo Crnjar. Ormai da tempo, il club lombardo è Interessato all’acquisto di Franck Kessie e negli ultimi mesi si è parlato di un possibile scambio con Marcelo Brozovic. Non solo; la dirigenza dell’Inter ha già incontrato il club catalano per discutere di giocatori come Jordi Alba, più volte accostato ai nerazzurri, e Samuel Umtiti, al quale la società meneghina ha pensato per la finestra di mercato estiva. Anche queste possono rappresentare le tematiche di discussione tra Inter e Barcellona. Tuttavia, il motivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Il direttore sportivo dell’Pieroè andato aper intare alcune trattative di mercato. Per questo motivo ha incontrato il ds deiMateu Alemany e ilsportivo Eduardo Crnjar. Ormai da tempo, il club lombardo èessato all’acquisto di Franck Kessie e negli ultimi mesi si è parlato di un possibile scambio con Marcelo Brozovic. Non solo; la dirigenza dell’ha già incontrato il club catalano per discutere di giocatori come Jordi Alba, più volte accostato ai nerazzurri, e Samuel Umtiti, al quale la società meneghina ha pensato per la finestra di mercato estiva. Anche queste possono rappresentare le tematiche di discussione tra. Tuttavia, il motivo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter, Piero #Ausilio negli uffici del Barcellona accompagnato dall’agente e intermediario Edoardo Crnjar -… - Gazzetta_it : Inter, #Ausilio a Barcellona: incontro con il ds dei blaugrana e l'agente di De Zerbi - DiMarzio : . @Inter, incontro tra #Ausilio e il ds del @FCBarcelona per parlare di mercato - fcin1908it : Biasin: 'Radrizzani-Inter? Non so se sia concreto. Ausilio a Barcellona? Dico che...' - fattoquotidiano : Inter, Ausilio vola a Barcellona per parlare con il ds dei blaugrana e il procuratore di De Zerbi: svolta per il pr… -