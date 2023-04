Inter, anche Radrizzani interessato: il piano del proprietario del Leeds – TS (Di venerdì 14 aprile 2023) Andrea Radrizzani è un nome nuovo tra i possibili soggetti Interessati all’acquisizione dell’Inter. Il numero 1 del Leeds ha un piano preciso, spiegato tra le pagine di TuttoSport InterESSE – Il nuovo nome per rilevare l’Inter è quello di Andrea Radrizzani, attuale proprietario del Leeds. L’imprenditore milanese possiede il 56% delle quote della squadra inglese, dopo averne vendute fino al 44% alla 49ers Enterprises, il braccio operativo per gli investimenti della franchigia statunitense di football americano, San Francisco 49ers. Tralaltro, esiste un’opzione in favore della 49ers Entreprises per acquisire il 100% delle quote, da sfruttare entro gennaio 2024. Questo sarebbe il passo necessario per permettere alla Aser ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Andreaè un nome nuovo tra i possibili soggettiessati all’acquisizione dell’. Il numero 1 delha unpreciso, spiegato tra le pagine di TuttoSportESSE – Il nuovo nome per rilevare l’è quello di Andrea, attualedel. L’imprenditore milanese possiede il 56% delle quote della squadra inglese, dopo averne vendute fino al 44% alla 49ers Enterprises, il braccio operativo per gli investimenti della franchigia statunitense di football americano, San Francisco 49ers. Tralaltro, esiste un’opzione in favore della 49ers Entreprises per acquisire il 100% delle quote, da sfruttare entro gennaio 2024. Questo sarebbe il passo necessario per permettere alla Aser ...

