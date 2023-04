Inter, a Monza chiuso discorso Scudetto. Per la Champions League? (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Inter a Monza ha iniziato il periodo buio in campionato. Proprio nella trasferta lombarda i nerazzurri abbandonarono il sogno Scudetto, questo weekend le sorti per la Champions League dipendono ancora dai brianzoli. DESTINO – Il destino è a volte beffardo, il futuro dell’Inter dipende ancora una volta dal Monza. Questo sabato la squadra di Simone Inzaghi affronterà i brianzoli per continuare la corsa alla Champions League. Nella gara d’andata Denzel Dumfries e l’arbitro confezionarono il pareggio che condannò ad abbandonare il sogno di rimontare il Napoli per lo Scudetto. Nella trasferta lombarda la compagine nerazzurra ha fallito il primo obiettivo stagionale, questa volta c’è la possibilità nuovamente di mettersi ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) L’ha iniziato il periodo buio in campionato. Proprio nella trasferta lombarda i nerazzurri abbandonarono il sogno, questo weekend le sorti per ladipendono ancora dai brianzoli. DESTINO – Il destino è a volte beffardo, il futuro dell’dipende ancora una volta dal. Questo sabato la squadra di Simone Inzaghi affronterà i brianzoli per continuare la corsa alla. Nella gara d’andata Denzel Dumfries e l’arbitro confezionarono il pareggio che condannò ad abbandonare il sogno di rimontare il Napoli per lo. Nella trasferta lombarda la compagine nerazzurra ha fallito il primo obiettivo stagionale, questa volta c’è la possibilità nuovamente di mettersi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - SempreIntercom : Simone Inzaghi To Make Five Changes Starting XI In Serie A Clash Inter Milan Vs Monza - marifcinter : #Inter, procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Oltre 72.000 s… - internewsit : Inter, a Monza chiuso discorso Scudetto. Per la Champions League? - - Andrea_82b15 : @madforit_asr Quando noi avremo Milan - Monza - Inter loro avranno Inter - Sassuolo - Milan, unica settimana in cui… -