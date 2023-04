Intelligenza artificiale, l’appello alla prudenza non servirebbe con le tre leggi della robotica (Di venerdì 14 aprile 2023) di Franco Failli Qualche giorno fa l’Intelligenza artificiale è balzata in primo piano nella cronaca a causa di un annuncio davvero insolito: una grande quantità di persone, autorevoli o potenti, o entrambe le cose, ha dichiarato che sarebbe molto opportuno fermare le ricerche sull’Intelligenza artificiale perché stiamo lavorando come apprendisti stregoni a un qualcosa che potrebbe provocare la fine del mondo come lo conosciamo, e in particolare causare la fine del genere umano. Non si tratta di un evento del tutto nuovo, in realtà, dato che anche all’epoca degli esperimenti diretti a studiare il bosone di Higgs al CERN di Ginevra si disse che al centro della Terra si sarebbe aperto un buco nero che avrebbe inghiottito tutto il pianeta e oltre. E anche all’epoca, a considerare questa spiacevole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) di Franco Failli Qualche giorno fa l’è balzata in primo piano nella cronaca a causa di un annuncio davvero insolito: una grande quantità di persone, autorevoli o potenti, o entrambe le cose, ha dichiarato che sarebbe molto opportuno fermare le ricerche sull’perché stiamo lavorando come apprendisti stregoni a un qualcosa che potrebbe provocare la fine del mondo come lo conosciamo, e in particolare causare la fine del genere umano. Non si tratta di un evento del tutto nuovo, in realtà, dato che anche all’epoca degli esperimenti diretti a studiare il bosone di Higgs al CERN di Ginevra si disse che al centroTerra si sarebbe aperto un buco nero che avrebbe inghiottito tutto il pianeta e oltre. E anche all’epoca, a considerare questa spiacevole ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : M87 è il buco nero centrale della galassia ellittica gigante Galassia Virgo A. Non è possibile coprire l’intera sup… - lucadebiase : L’intelligenza artificiale fuor di metafora Per poter governare la tecnologia occorre saperla leggere alla luce del… - editoreruggeri : Imparate la sigla AGI, significa “Intelligenza artificiale modello Dio”. Tutto ciò che i birbanti al potere vi dico… - ilfattoblog : Intelligenza artificiale, l’appello alla prudenza non servirebbe con le tre leggi della robotica - Valery4029 : RT @friggitricee: L’intelligenza artificiale che vuole distruggere il genere umano - Il Sole 24 ORE -