Intelligenza artificiale | Bezos sfida Google e Microsoft Così Bedrock rivoluziona il linguaggio e le ricerche web

(Di venerdì 14 aprile 2023) Mancava solo Amazon, ora latra i colossi del web è veramente pronta per cominciare. Il gigante dell'e-commerce si è unito aed è pronto a battersi per il primato sulla tecnologia del futuro: l'. Giovedì - si legge sul Sole 24 Ore - Amazon Web Services, una delle unità dell'azienda, ha annunciato due dei suoi modelli di: uno progettato per generare testo e un altro che potrebbe contribuire, tra le altre cose, alla personalizzazione della ricerca sul web. Secondo quanto anticipato non verrà rilasciato un chatbot come quelli chehanno presentato con recensioni contrastanti. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Una storia vera? Se lo fosse sarebbe l'ennesima prova che la deprofessionalizzazione avanza anche nei settori più d… - Agenzia_Italia : M87 è il buco nero centrale della galassia ellittica gigante Galassia Virgo A. Non è possibile coprire l’intera sup… - lucadebiase : L’intelligenza artificiale fuor di metafora Per poter governare la tecnologia occorre saperla leggere alla luce del… - dilul68 : @Ansa_Fvg Poi un'intelligenza artificiale ci spiegherà il senso della foto. - MastriTina : RT @paolacontini64: Più dell'intelligenza artificiale mi fa paura la deficienza naturale. -

L'enorme dispendio d'acqua continua ancora oggi con il funzionamento dell', ma non è un caso unico. ChatGPT usa tanta, troppa acqua L'analisi condotta dagli eserti ha valutato ...Le tante applicazioni di, come anche ChatGtp, devono essere normate a livello europeo, in collaborazione con i regolatori nazionali. A dirlo è il presidente di AgCom, Giacomo Lasorella, secondo cui ...Intanto, quasi rinnegando la lettera recentemente firmata per proporre il blocco allo sviluppo dell'AI, Musk ha deciso di puntare sull'per il prossimo futuro del social. ...

L’intelligenza artificiale che vuole distruggere il genere umano Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Le tante applicazioni di Intelligenza Artificiale, come anche ChatGpt, devono essere normate a livello europeo, in collaborazione con i regolatori nazionali, e occorre passare ...L'auspicio che l'Unione Europea legiferi rapidamente in materia di intelligenza artificiale "perché si tratta di una preoccupazione non da poco per vari aspetti non solo etici" è stato lanciato dal te ...