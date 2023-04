Innovazione, associazione Vivavoce lancia whatsapp Voice Help (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - L'Innovazione digitale in campo anche contro discriminazione, esclusione, preclusione e bullismo legati a problemi di linguaggio e di voce. In occasione della Giornata mondiale della voce Stop al #Voiceshaming, che si celebra il 16 aprile, l'associazione Vivavoce lancia la campagna "16voce dici" e - proprio da domenica prossima - renderà attivo un numero whatsapp gestito dall'associazione, Voice Help. Voice Help, spiega l'asociazione, permetterà a chi soffre di problemi legati alla voce o a chi subisce episodi di Voice shaming o ne è testimone di segnalare il proprio o altrui disagio, ricevendo un supporto psicologico gratuito da un'equipe medica ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - L'digitale in campo anche contro discriminazione, esclusione, preclusione e bullismo legati a problemi di linguaggio e di voce. In occasione della Giornata mondiale della voce Stop al #shaming, che si celebra il 16 aprile, l'la campagna "16voce dici" e - proprio da domenica prossima - renderà attivo un numerogestito dall', spiega l'asociazione, permetterà a chi soffre di problemi legati alla voce o a chi subisce episodi dishaming o ne è testimone di segnalare il proprio o altrui disagio, ricevendo un supporto psicologico gratuito da un'equipe medica ...

