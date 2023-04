Innovazione, associazione Vivavoce lancia whatsapp Voice Help (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Innovazione digitale in campo anche contro discriminazione, esclusione, preclusione e bullismo legati a problemi di linguaggio e di voce. In occasione della Giornata mondiale della voce Stop al #Voiceshaming, che si celebra il 16 aprile, l’associazione Vivavoce lancia la campagna “16voce dici” e – proprio da domenica prossima – renderà attivo un numero whatsapp gestito dall’associazione, Voice Help. Voice Help, spiega l’asociazione, permetterà a chi soffre di problemi legati alla voce o a chi subisce episodi di Voice shaming o ne è testimone di segnalare il proprio o altrui disagio, ricevendo un supporto psicologico gratuito da un’equipe medica specializzata. La scelta di proporre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) L’digitale in campo anche contro discriminazione, esclusione, preclusione e bullismo legati a problemi di linguaggio e di voce. In occasione della Giornata mondiale della voce Stop al #shaming, che si celebra il 16 aprile, l’la campagna “16voce dici” e – proprio da domenica prossima – renderà attivo un numerogestito dall’, spiega l’asociazione, permetterà a chi soffre di problemi legati alla voce o a chi subisce episodi dishaming o ne è testimone di segnalare il proprio o altrui disagio, ricevendo un supporto psicologico gratuito da un’equipe medica specializzata. La scelta di proporre ...

