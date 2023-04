Innamorata F___U! | il nuovo singolo di Nina Zilli | prodotto da Danti

Leggi su zon

(Di venerdì 14 aprile 2023) “(F U!)” è ildi, disponibile in radio e in digitale da venerdì 14 aprile. Già dalla prima nota di “(F U!)” (Capitol Records Italy/Universal Music), ildidae con la speciale partecipazione di Saturnino al basso, si viene catapultati nel colorato mondo dell’artista. Con la sua ironia e il suo timbro unico, ci racconta di quanto nella vita si possa rimanere scottati, ci si innamori senza sapere il perché… ma alla fine, si sa, l’amore è così, non si spiega. Il brano è fuori ovunque oggi, venerdì 14 aprile, ed è accompagnato da un videoclip,da One Fingerz e ...