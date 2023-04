Infortunio Retegui | un mese di stop per l’attaccante! Cos’è successo

(Di venerdì 14 aprile 2023), l’attaccante italo-argentino dovrà rimanere fermo per un! Ecco che cosa gli èCome confermato anche dal Tigre, Mateodovrà rimanere fermo per un periodo compreso tra le tre e le quattro settimane. L’azzurro ha infatti riportato una distorsione di primo grado del ginocchio sinistro durante la gara giocata contro il Sarmiento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Quando Mancini ha scovato in Argentina lo sconosciuto oriundo, in tanti si sono chiesti: allora perché non convocare Mulattieri , il giovane bomber della ...28 presenze) malgrado un. ...Come abbiamo visto sul Giornale.it , il ct di Jesi ha recentemente convocato Mateo... Sui laziali, ha spiegato che Ciro Immobile non è stato più convocato per l'attualeche lo tiene ...... Pinamonti ha così commentato la convocazione dell'oriundo argentino: "La convocazione di... Quest'anno ha avuto unmuscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese.

Italia, infortunio per Retegui in allenamento: le condizioni dell ... Sportitalia

