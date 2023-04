Infortunio in Serie A, che mazzata per i tifosi: ora l’Europa è a rischio (Di venerdì 14 aprile 2023) I tifosi hanno ricevuto una notizia davvero brutta: il forte giocatore è costretto ad un lungo stop a causa di un Infortunio. Il campionato di Serie A sta vivendo un finale molto intenso e combattuto. Se per quanto riguarda lo scudetto non sembrano esserci rivali per il Napoli, la lotta per un posto nella prossima Champions League è davvero serrata. Molto dipenderà anche da cosa deciderà il Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Juventus in seguito al -15 inflitto dalla Corte d’Appello Federale per il processo plusvalenze. La Serie A perde un importante protagonista – Grantennistoscana.itIn caso di cancellazione della sentenza i bianconeri tornerebbero al secondo posto assieme alla Lazio e la battaglia per la qualificazione in Champions League diventerebbe ancora più dura. Ma non ci sono solo i primi 4 posti ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 14 aprile 2023) Ihanno ricevuto una notizia davvero brutta: il forte giocatore è costretto ad un lungo stop a causa di un. Il campionato diA sta vivendo un finale molto intenso e combattuto. Se per quanto riguarda lo scudetto non sembrano esserci rivali per il Napoli, la lotta per un posto nella prossima Champions League è davvero serrata. Molto dipenderà anche da cosa deciderà il Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Juventus in seguito al -15 inflitto dalla Corte d’Appello Federale per il processo plusvalenze. LaA perde un importante protagonista – Grantennistoscana.itIn caso di cancellazione della sentenza i bianconeri tornerebbero al secondo posto assieme alla Lazio e la battaglia per la qualificazione in Champions League diventerebbe ancora più dura. Ma non ci sono solo i primi 4 posti ...

