Indonesia, terremoto di magnitudo 7.0 (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - terremoto in Indonesia. La scossa di magnitudo 7.0, rende noto l'Us Geological Survey, ha colpito in particolare l'isola principale di Java e quella turistica di Bali. L'epicentro è stato registrato a 96,5 chilometri a nord di Tuban, città costiera nella provincia di Java, a una profondità di 594 chilometri. Al momento non si hanno notizie di vittime o di gravi danni. L'agenzia Indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha affermato che non vi è alcun pericolo di tsunami, ma ha avvertito di possibili scosse di assestamento.

