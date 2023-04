Indonesia, terremoto di magnitudo 7.0 (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – terremoto in Indonesia. La scossa di magnitudo 7.0, rende noto l’Us Geological Survey, ha colpito in particolare l’isola principale di Java e quella turistica di Bali. L’epicentro è stato registrato a 96,5 chilometri a nord di Tuban, città costiera nella provincia di Java, a una profondità di 594 chilometri. Al momento non si hanno notizie di vittime o di gravi danni. L’agenzia Indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha affermato che non vi è alcun pericolo di tsunami, ma ha avvertito di possibili scosse di assestamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) –in. La scossa di7.0, rende noto l’Us Geological Survey, ha colpito in particolare l’isola principale di Java e quella turistica di Bali. L’epicentro è stato registrato a 96,5 chilometri a nord di Tuban, città costiera nella provincia di Java, a una profondità di 594 chilometri. Al momento non si hanno notizie di vittime o di gravi danni. L’agenziana di meteorologia, climatologia e geofisica ha affermato che non vi è alcun pericolo di tsunami, ma ha avvertito di possibili scosse di assestamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

