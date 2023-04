Indagini in corso Documenti Usa trafugati | Biden | chi è la talpa

(Di venerdì 14 aprile 2023) "C'è un'indagine in piena regola in, come sapete, con la comunità dell'intelligence, il Dipartimento di Giustizia. E ci stiamo avvicinando", le parole di Joesui. Il Presidente Usa risponde ai giornalisti a margine di una visita a Dublino. Gli agenti dell'FBI hanno infatti arrestato un membro della Guardia Nazionale di 21 anni sospettato di essere responsabile di un'importante fuga diriservati del governo degli Stati Uniti, incluso materiale riservato sulla guerra in Ucraina. Trasmesso in diretta dalla rete televisiva, l'arresto e' stato il culmine di un'indagine di una settimana, alimentata da una frenetica copertura mediatica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rotelli_MD : Credo sia indispensabile un corso di aggiornamento per tutti i medici per ricordare l'importanza della #PREVENZIONE… - mnnmnl : RT @ChiranAngelgela: Brienza, operaio 45enne muore mentre era al lavoro in una cava: precipitato con un camion da un'altezza di oltre 50 me… - TelemiaLaTv : Oltre ad aver danneggiato l'immobile, le fiamme hanno completamente distrutto la merce e le apparecchiature Un inc… - AuraZacchi : RT @ChiranAngelgela: Brienza, operaio 45enne muore mentre era al lavoro in una cava: precipitato con un camion da un'altezza di oltre 50 me… - BertaIsla : RT @ChiranAngelgela: Brienza, operaio 45enne muore mentre era al lavoro in una cava: precipitato con un camion da un'altezza di oltre 50 me… -

Garland non ha poi aggiunto altro, affermando che "l'inchiesta è ancora in". A breve, Teixeira comparirà in tribunale per la la violazione dell' Espionage Act , che punisce con una condanna ...Lesono in. Julia Ituma, 18 anni, pallavolista dell'Igor Gorgonzola di Novara, è morta la scorsa notte ad Istanbul, cadendo da una finestra dell'albergo dove alloggia la squadra Leggi ...Le vittime Si tratta di tre allievi delper guide alpine della Valle d'Aosta: Lorenzo ... Lesono affidate alla guardia di finanza. Nell'alta val di Rhemes il pericolo valanghe in questi ...

Texas, esplode un caseificio a Dimmit: morte nell’incendio 18mila mucche. Indagini in corso Il Fatto Quotidiano

Quattro chili e mezzo di hashish suddivisa in diversi panetti, 50 grammi di cocaina, molti ovuli di hashish e decine di dosi di marijuana, tutti nella ...Macellavano e vendevano clandestinamente carne equina. I Carabinieri della Stazione di Orani – dopo i controlli in un’azienda agricola e in un ristorante del posto hanno denunciato un allevatore e un ...