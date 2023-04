Incredibile Xiaomi Band 8 come ciondolo o sopra le scarpe | foto anticipano l’uscita

(Di venerdì 14 aprile 2023) La nuova8 è dietro l’angolo: è oramai ufficiale che verrà lanciata nel corso dell’evento del prossimo 18 aprile, in cui si concretizzerà anche la presentazione globale dello13 Ultra. A meno di una settimana dal rilascio, Lei Jun (CEO dell’azienda produttrice cinese) ha rivelato che il dispositivo potrà essere indossatoe accessorio di moda, perfino su una scarpa. Quanto emerso in queste ore segna un vero e proprio punto di svolta rispetto al passato, almeno nel design. La prima cosa da dire è che il cinturino del telefono sarà diviso in due, non più un pezzo unico. In pratica, l’accessorio renderà il fitness tracker molto più simile ad uno smartwatch. Le novità non finiscono qui:trapelato dalle prime immagini con protagonista la nuova uscita ...

Il modello ha ottenuto un punteggio di 2.008 punti in single-core e 5.454 punti in multi-core. Xiaomi con 13 Ultra punta ad essere uno dei migliori cameraphone sul mercato, nonostante le ottime prestazioni multimediali già viste sul modello 13 Pro.

