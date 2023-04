Incoronazione, chi c’è dietro le trattative con Harry. Meghan Markle nessuno la voleva (Di venerdì 14 aprile 2023) Harry finalmente ha risposto all’invito dell’Incoronazione di Re Carlo dopo lunghe trattative dietro alle quali c’è una persona molto influente, scelta appositamente dal Sovrano per parlare con suo figlio. Il risultato della negoziazione è stato il più ovvio: il Principe ci sarà ma sua moglie Meghan Markle resterà negli USA. Infondo a Londra nessuno la voleva. Incoronazione di Carlo, chi c’è dietro le trattative con Harry La presenza di Harry all’Incoronazione di Carlo e Camilla non era così scontata. Il Principe si era allontanato ancora di più da suo padre dopo la pubblicazione dell’autobiografia Spare dove ha lanciato accuse tremende contro il ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 aprile 2023)finalmente ha risposto all’invito dell’di Re Carlo dopo lunghealle quali c’è una persona molto influente, scelta appositamente dal Sovrano per parlare con suo figlio. Il risultato della negoziazione è stato il più ovvio: il Principe ci sarà ma sua moglieresterà negli USA. Infondo a Londraladi Carlo, chi c’èleconLa presenza diall’di Carlo e Camilla non era così scontata. Il Principe si era allontanato ancora di più da suo padre dopo la pubblicazione dell’autobiografia Spare dove ha lanciato accuse tremende contro il ...

