Incidente tra auto sull’asse interurbano: lunghe code in direzione Bergamo (Di venerdì 14 aprile 2023) Treviolo. Quella di venerdì (14 aprile) è stata una mattinata infernale per gli automobilisti che hanno imboccato l’asse interurbano in direzione Bergamo. Intorno alle 8 si è verificato un Incidente tra più veicoli in prossimità dell’uscita della galleria San Roberto, nel comune di Treviolo. Non ci srebbero stati feriti, anche se l’ambulanza è intervenuta per soccorrere un uomo di 43 anni, che comunque non è stato trasportato. Il traffico sulla superstrada è andato estremamente a rilento per gran parte della mattina, rendendo complicati gli spostamenti: per alcuni minuti l’ingresso in superstrada è stato chiuso. Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 aprile 2023) Treviolo. Quella di venerdì (14 aprile) è stata una mattinata infernale per glimobilisti che hanno imboccato l’assein. Intorno alle 8 si è verificato untra più veicoli in prossimità dell’uscita della galleria San Roberto, nel comune di Treviolo. Non ci srebbero stati feriti, anche se l’ambulanza è intervenuta per soccorrere un uomo di 43 anni, che comunque non è stato trasportato. Il traffico sulla superstrada è andato estremamente a rilento per gran parte della mattina, rendendo complicati gli spostamenti: per alcuni minuti l’ingresso in superstrada è stato chiuso.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MIPiemonte : ?? Tangenziale Nord di Torino #tangenzialeditorino ?????? Traffico rallentato per incidente tra Borgaro e Venaria-Stad… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A4 MILANO-BRESCIA? ?? Torino CODA di 3 km per incidente tra Monza e Cormano dal km 138 Entrata cons… - LuceverdeMilano : ??? #Milano #incidente #traffico - A51 Tangenziale Est ??????Code tra Ponte Lambro e Linate?? Lecco #Luceverde #Lombardia - MyWayASPI : Ore 10:45 14/04/2023 ?????? #autostradaA4 MILANO-BRESCIA? ?? Torino CODA di 3 km per incidente tra Monza e Cormano dal… - MIPiemonte : ?? Tangenziale Nord di Torino #tangenzialeditorino ?????? Traffico rallentato per incidente tra Caselle e Regina Margh… -