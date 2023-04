Incidente mortale sulla Salaria

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023) CRONACA DI ROMA –stradale avvenutoa Rieti. Si tratta di uno scontro frontale tra due auto che ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre tre. Al momento non si conoscono le cause dell’. Sul posto mezzi dei vigili del fuoco, di soccorso e i carabinieri. In questo momento, lungo la, nel tratto dove è accaduto l’, è atterrato un elicottero del 118 per il trasporto di una persona gravemente ferita al Gemelli di Roma. Secondo le prime informazioni, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare, scontrandosi frontalmente con il camion che proveniva da Roma. Nello schianto sono morti sul colpo il conducente dell’auto, un uomo di 45 anni residente a Rieti, e la sua compagna di 40 anni. Il conducente del ...