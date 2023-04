Incidente lungo via Grimoaldo Re: cinghiale investito da due auto (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura per due automobilisti che, in serata, hanno investito, in due momenti consecutivi, un cinghiale che stava attraversando via Grimoaldo Re, a Benevento. Una Volkswagen e una Fiat Panda, queste le due auto coinvolte, con il primo mezzo che ha investito il cinghiale una prima volta e poi il secondo che non ha potuto evitarlo, sopraggiungendo alle spalle della Volkswagen. Sul posto la Polizia Municipale e il veterinario di turno che dovrà effettuare tutte le analisi del caso sullo sfortunato animale. Nessuno degli occupanti le auto è rimasto ferito, si contano danni alle macchine. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura per duemobilisti che, in serata, hanno, in due momenti consecutivi, unche stava attraversando viaRe, a Benevento. Una Volkswagen e una Fiat Panda, queste le duecoinvolte, con il primo mezzo che hailuna prima volta e poi il secondo che non ha potuto evitarlo, sopraggiungendo alle spalle della Volkswagen. Sul posto la Polizia Municipale e il veterinario di turno che dovrà effettuare tutte le analisi del caso sullo sfortunato animale. Nessuno degli occupanti leè rimasto ferito, si contano danni alle macchine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

