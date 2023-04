Incidente in montagna, sciatore muore dopo un volo di 100 metri nella zona di Courmayeur (Di venerdì 14 aprile 2023) Ennesimo Incidente in montagna. A meno di 24 ore dalla valanga che ha travolto, uccidendo, tre aspiranti guide alpine in Val di Rhemes, uno sciatore freerider di nazionalità francese è morto in un Incidente nel territorio comunale di Courmayeur, sempre in Valle d’Aosta. Secondo quanto riferito dai soccorritori, è caduto per 100 metri da un salto di roccia. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 aprile 2023) Ennesimoin. A meno di 24 ore dalla valanga che ha travolto, uccidendo, tre aspiranti guide alpine in Val di Rhemes, unofreerider di nazionalità francese è morto in unnel territorio comunale di, sempre in Valle d’Aosta. Secondo quanto riferito dai soccorritori, è caduto per 100da un salto di roccia.

