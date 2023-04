(Di venerdì 14 aprile 2023) Ancora sangue sulle strade. E ancora, purtroppo unmortale in cui a perdere la vita è un altro, l’ennesimo, giovanissimo., 22enne di Sabaudia, èieri sera a, mentre percorreva la Migliara 51: era a bordo della sua auto, una Fiat 500 quando, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro un muretto. E ha terminato la sua corsa ribaltandosi, al lato della carreggiata. Un impatto violento, purtroppo fatale. L’mortale aL’sembrerebbe essere autonomo, ma ora spetterà alla Polizia Stradale, intervenuta sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Quello che è certo, purtroppo, è che un giovane di 22, a pochi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Incidente a Pontinia, morto Alex Stefanelli: aveva 22 anni - Lazio_TV : PONTINIA: INCIDENTE MORTALE SULLA MIGLIARA 51 - News_24it : LATINA – Un incidente stradale si è verificato poco dopo l’ora di pranzo di oggi nei pressi dell'incrocio tra via S… - News_24it : PONTINIA – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 16 di ieri pomeriggio sull'Appia, all'altezza dell'in… -

...da un uomo di. Inutili i soccorsi per il 52enne: all'arrivo del 118 i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nel cerchio la zona in cui è avvenuto l'...... 26 anni, scomparso lo scorso giovedì mattina in un tragiconell'azienda della sua ... un colore così sgargiante in mezzo a tanti abiti neri, proprio come il rosso della Virtus, la ...... il giovane che oggi è rimasto vittima di unsul lavoro'. 'In questo momento di dolore - ... Anche il Comune diha voluto ricordare Mansutti che giocava con la locale squadra di basket ...

Incidente sulla Migliara 51: finisce fuori strada con l'auto: muore un ragazzo di 22 anni LatinaToday

Incidente via Migliara 51 Pontinia, un ragazzo di 21 anni è uscito di strada con la sua auto non lontano da casa sua ed è morto sul colpo.Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla Migliara 51 tra Pontinia e Sabaudia. Da ...