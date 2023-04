Incendio in un campo profughi curdo nel nord - est della Siria (Di venerdì 14 aprile 2023) Un Incendio divampato in un campo profughi di curdo - Siriani nel nord - est della Siria ha causato danni materiali ma non ha provocato vittime. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Undivampato in undini nel- estha causato danni materiali ma non ha provocato vittime. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornaleprociv : Fiamme a Bastia Umbria (PG), in campo NBCR e @arpaumbria ?? - OI_journal : [Dalla #rassegna Sud-est asiatico di Marzo 2023] •Filippine: Marcos Jr annuncia nuove basi militari statunitensi •M… - liaalbonico : Iraq: incendio in un campo profughi a sud di Dohuk nella regione autonoma del Kurdistan - occhio_notizie : ??Incendio divampato in questi minuti nei pressi del Campo Rom: 'Aria irrespirabile' - PiacenzaSera : Incendio nel campo da paintball di Pieve Dugliara, intervengono i vigili del fuoco - Vigili del fuoco chiamati ad i… -