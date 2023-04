Inaugurato a Roma primo centro tech per formazione medici estetici (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - Dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici e maxillo-facciali: saranno loro a formare gratuitamente i futuri specialisti della bellezza nella sede del nuovo Allergan Aesthetics Center of Excellence, il primo ed unico spazio interamente dedicato alla formazione teorica e pratica dei medici estetici. Fortemente voluto e realizzato in poco più di un anno da Allergan Aesthetics, la divisione di medicina estetica di AbbVie, il centro è stato presentato oggi alla stampa nella sede innovativa e tecnologica di Viale dell'Arte, nel quartiere Eur di Roma. “Siamo l'azienda che ha creato il mercato della medicina estetica e che ne ha guidato i continui cambiamenti - ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023), 13 apr. (Adnkronos Salute) - Dermatologi,, chirurghi plastici e maxillo-facciali: saranno loro a formare gratuitamente i futuri specialisti della bellezza nella sede del nuovo Allergan Aesthetics Center of Excellence, iled unico spazio interamente dedicato allateorica e pratica dei. Fortemente voluto e realizzato in poco più di un anno da Allergan Aesthetics, la divisione dina estetica di AbbVie, ilè stato presentato oggi alla stampa nella sede innovativa e tecnologica di Viale dell'Arte, nel quartiere Eur di. “Siamo l'azienda che ha creato il mercato dellana estetica e che ne ha guidato i continui cambiamenti - ...

