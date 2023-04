In Olanda via libera all'eutanasia per i bimbi incurabili (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Consiglio dei Ministri olandese ha deciso di rendere possibile l'eutanasia per i bambini molto malati che hanno esaurito le opzioni di cura, in linea con le proposte pubblicate dal ministro della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Consiglio dei Ministri olandese ha deciso di rendere possibile l'per i bambini molto malati che hanno esaurito le opzioni di cura, in linea con le proposte pubblicate dal ministro della ...

