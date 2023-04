In ‘Homing’ Tiziana De Rogatis spiega l’importanza del translinguismo in cinque autrici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Con l’usuale proporzione inversa di qualità tra istituzioni e società civile, a cui siamo ormai abituati da trent’anni, proprio nel momento in cui dal governo si minacciano risibili, iperboliche e inapplicabili multe per chi utilizza espressioni straniere, nel dibattito culturale si distinguono voci competenti e sensibili, in grado di cogliere il fermento vivente delle trasformazioni sociali. Premessa: ho in profondo disgusto l’uso ridondante e velleitario di espressioni straniere, soprattutto anglofone, come, per intenderci, da stereotipo di riunione aziendale meneghina; allo stesso modo, trovo egualmente rivoltante e grottesco il rifugiarsi, da parte di certi pseudo-filosofi, in un lessico forzatamente arcaico da Istituto Luce. Bisogna distinguere tra le comprensibili lamentazioni del compianto profeta dell’Inattuale Guido Ceronetti e il berciare indegno di certi tristi figuri. La ...