In che modo la dipendenza diventa parte di una cultura? (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tema della dipendenza è da tempo oggetto di interesse per i ricercatori, gli operatori sanitari e il pubblico in generale. La dipendenza può assumere molte forme, tra cui l’abuso di sostanze, il gioco d’azzardo e l’uso eccessivo di tecnologia. Può avere effetti devastanti su individui, famiglie e comunità. Inoltre, la dipendenza non è solo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tema dellaè da tempo oggetto di interesse per i ricercatori, gli operatori sanitari e il pubblico in generale. Lapuò assumere molte forme, tra cui l’abuso di sostanze, il gioco d’azzardo e l’uso eccessivo di tecnologia. Può avere effetti devastanti su individui, famiglie e comunità. Inoltre, lanon è solo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gspazianitesta : Secondo Salvatore Bragantini, 'economista', non aggiornare il catasto (metodo che - esplicitamente - la Commissione… - FratellidItalia : ?? L’unico modo per far ripartire l’economia è investire sul lavoro e abbassare le tasse. Ed è ciò che stiamo facend… - olimpiclover : RT @MollyB___: Maiko Tomitae (in nero) e Komako, pronte ad una cerimonia del tè privata. Preparare e servire il tè nel giusto modo è una d… - robyxlouis : spero che non mi chiedano mai il motivo per cui ho salvato @saradlibyh24 in questo modo - anna_c_01 : RT @actionratio_: mi fa piacere leggere commenti da persone esterne al fandom che elogiano la recitazione di Dami e li sto anzi cercando in… -