In che lingua urleresti se ti staccassero la testa per aver difeso il tuo paese? (Di venerdì 14 aprile 2023) Un post sciagurato su Facebook – che in Ucraina è meno senile che da noi – ha permesso di guardare dentro i sentimenti e i pensieri della società ucraina. Il post riguardava il video della decapitazione. L'autrice si chiama Vasilisa Mazurchuk, è una giovane donna palesemente ambiziosa, nel cui curriculum c'è un servizio di addetta stampa di un battaglione a Dnipro, poi il trasferimento a Kyiv nella segreteria di un deputato della cerchia dell'ex presidente Poroshenko, un'attività di modernariato, una di volontariato. Ha scritto: "So che molte persone saranno ferite da queste parole. Il video è stato terribile. Ma morire con dignità dicendo 'Gloria all'Ucraina', dare un'ultima boccata e diventare un simbolo è meglio. La morte e l'esecuzione sono sempre orribili. Ma è meglio morire come Wallace in 'Braveheart', senza essere sconfitti. Piuttosto che urlare nella loro ...

