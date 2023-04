In arrivo un nuovo ciclone nel week end: pioggia al Centro-Sud (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa giostra dei cicloni continuerà a mantenere fresco e instabile il mese di Aprile. Dopo un primo ciclone che ha portato maltempo ieri al Centro-Nord, una nuova bassa pressione è in arrivo dal Nord Atlantico. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma ancora un pò d’instabilità nelle prossime ore con rovesci più probabili fino alla tarda mattinata sul Nord-Est poi a macchia di leopardo verso le zone Centro meridionali: oggi sarà, comunque, all’insegna di una tregua meteorologica anche con qualche ampia schiarita. Un secondo ciclone è in arrivo già all’alba di domani: previsto un forte peggioramento sulle regioni tirreniche centrali e poi verso il meridione. L’occhio del ciclone in serata si posizionerà sul Tirreno centrale. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa giostra dei cicloni continuerà a mantenere fresco e instabile il mese di Aprile. Dopo un primoche ha portato maltempo ieri al-Nord, una nuova bassa pressione è indal Nord Atlantico. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma ancora un pò d’instabilità nelle prossime ore con rovesci più probabili fino alla tarda mattinata sul Nord-Est poi a macchia di leopardo verso le zonemeridionali: oggi sarà, comunque, all’insegna di una tregua meteorologica anche con qualche ampia schiarita. Un secondoè ingià all’alba di domani: previsto un forte peggioramento sulle regioni tirreniche centrali e poi verso il meridione. L’occhio delin serata si posizionerà sul Tirreno centrale. ...

Meteo, ancora un ciclone e pioggia al Centro - Sud Weekend ancora all'insegna del tempo instabile e del freddo. Previsto nel fine settimana, infatti, l'arrivo di un nuovo ciclone dal Nord Atlantico. A spiegarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che conferma nelle prossime ore rovesci più probabili fino alla tarda mattinata sul Nord - ...

In arrivo nuovo ciclone nel week end, pioggia al Centro-Sud - Cronaca Agenzia ANSA

Dopo un primo ciclone che ha portato maltempo ieri al Centro-Nord, una nuova bassa pressione è in arrivo dal Nord Atlantico. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma ancora un pò ...