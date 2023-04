In arrivo ancora piogge e temporali (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Nuovo impulso instabile diretto verso il Mediterraneo centrale con tempo in peggioramento all'inizio del terzo weekend di aprile. Attesi acquazzoni e temporali localmente anche intensi nella giornata di sabato specie sulle regioni tirreniche del Centro-Sud. Temperature che si manterranno su valori in linea o poco al di sotto delle medie del periodo. I principali modelli confermano per la prossima settimana un robusto anticiclone tra Isole Britanniche, Mare del Nord e Scandinavia. ancora correnti fredde e instabili potrebbero interessare Europa orientale, Balcani e in parte anche il Mediterraneo centrale portando condizioni di diffusa instabilità sull'Italia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano dunque una seconda parte di aprile ancora spiccatamente dinamica e anche piuttosto fresca. ( Previsioni meteo ... Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Nuovo impulso instabile diretto verso il Mediterraneo centrale con tempo in peggioramento all'inizio del terzo weekend di aprile. Attesi acquazzoni elocalmente anche intensi nella giornata di sabato specie sulle regioni tirreniche del Centro-Sud. Temperature che si manterranno su valori in linea o poco al di sotto delle medie del periodo. I principali modelli confermano per la prossima settimana un robusto anticiclone tra Isole Britanniche, Mare del Nord e Scandinavia.correnti fredde e instabili potrebbero interessare Europa orientale, Balcani e in parte anche il Mediterraneo centrale portando condizioni di diffusa instabilità sull'Italia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano dunque una seconda parte di aprilespiccatamente dinamica e anche piuttosto fresca. ( Previsioni meteo ...

