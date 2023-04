(Di venerdì 14 aprile 2023) LA(ITALPRESS) – Lablinda il secondo posto con la quarta vittoria consecutiva, battendo con un netto 0-3 lonell'anticipo della 30ª giornata di Serie A. Nel primo tempoaveva sbloccato il risultato su calcio di rigore mentre nella ripresa Felipe Anderson e Marcos Antonio hanno messo una bella ipoteca sulla qualificazione in Champions. Eppure, come aveva chiesto Semplici, i liguri non si erano fatti intimorire dall'avversario e avevano giocato a viso aperto i primi venti minuti di gara. Dopo due giri di orologio Bourabia colpisce in pieno la traversa. Dopo dieci minuti Nzola sfiora il vantaggio incornando di testa il pallone di un niente sul fondo. I biancocelesti restano stupiti dall'avvio dei padroni di casa e si scuotono soltanto passata la mezzora quando un episodio cambia la gara. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? LA #LAZIO CONTINUA A VOLARE ? Altra vittoria per la Lazio, che batte 3-0 lo #Spezia e conquista il settimo succe… - SimoneBrisi : Abbiamo vinto. Immobile torna al gol (194). Ma quanto sono contento per Marcos Antonio ?? - ZerounoTv : Immobile torna al gol, la Lazio vince 3-0 a La Spezia - FarodiRoma : L’Aquila sbaraglia gli aquilotti: Spezia- Lazio 0-3 con Immobile che torna al gol (M.A.Goni) - Italpress : Immobile torna al gol, la Lazio vince 3-0 a La Spezia -

Da quel momentoin lui e trova anche la rete del raddoppio.7 Il bomber è tornato e si sblocca dopo un digiuno di quasi due mesi. In doppia cifra per la settima volta grazie ad un ...Il campionato di Serie Ain campo con la 30esima giornata. Il programma si apre oggi, venerdì 14 aprile, con due match: ... Dal dischettobatte Dragowski. Nella ripresa la squadra di Sarri ...6:finalmente a timbrare il cartellino, anche se su rigore. La prestazione non è molto positiva in realtà, perché sbaglia parecchi controlli, si vede che è ancora lontano dal vero Ciro.

Immobile torna al gol: all'intervallo Lazio avanti 1-0 a La Spezia Tutto Napoli

Dal dischetto al 36' va Immobile che manda in rete con decisione lo 0-1 laziale e torna al gol che gli mancava dal 19 febbraio, un sigillo che gli permette di toccare finalmente quota 10 in campionato ...Al 36' Ciro Immobile insacca e torna a segnare dopo quasi due mesi. Nel recupero la Lazio ha due grandi occasioni: prima Immobile che non riesce a ribadire in rete da pochi passi un cross di ...