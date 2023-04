Immobile | «Corsa Champions League? Lazio | errore da non fare»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 aprile 2023) Laè a un passo dalla qualificazione in, obiettivo che vuole anche l’Inter, complice pure lo 0-3 di stasera con lo Spezia (vedi articolo)., a fine partita, su DAZN segnala cosa manca ai suoi per il traguardo. LANCIATI – Sono dieci i punti di vantaggio dellasul quinto posto, in attesa che l’Inter giochi domani col Monza. Una sorta di ipoteca sulla, anche se Cironon è tranquillo: «Obiettivo prime quattro? Adesso stiamo lottando e siamo nel pieno e nel vivo. L’unicoche non dobbiamoè che, se guardiamo la classifica di nove giornate fa, sembrava che eravamo spacciate. Adesso ne mancano otto o nove e tutto può cambiare, ma ...