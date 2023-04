Iliad, tariffa speciale con 150 Giga: il 5G è a costo zero (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Iliad ha deciso di rilanciare la sua offerta commerciale in questo periodo successivo alla Pasqua. La migliore promozione per i clienti che decidono di attivare una promozione con il provider francese resta la Giga 150. La tariffa rappresenta la soluzione più vantaggiosa sia per le soglie di consumo che per i costi mensili. Iliad, nel giorno di Pasqua c’è la tariffa con 150 Giga e 5G gratis Lo schema della Giga 150 è oramai una certezza per tutti gli abbonati. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per navigare in internet anche con la tecnologia roaming con 6 Gbps da usare all’estero. Il ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroidha deciso di rilanciare la sua offerta commerciale in questo periodo successivo alla Pasqua. La migliore promozione per i clienti che decidono di attivare una promozione con il provider francese resta la150. Larappresenta la soluzione più vantaggiosa sia per le soglie di consumo che per i costi mensili., nel giorno di Pasqua c’è lacon 150e 5G gratis Lo schema della150 è oramai una certezza per tutti gli abbonati. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150per navigare in internet anche con la tecnologia roaming con 6 Gbps da usare all’estero. Il ...

