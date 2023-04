"Il vaccino anticancro nel 2030? Ecco come ci si può arrivare. Ma dipende dagli investimenti" (Di venerdì 14 aprile 2023) Pier Giuseppe Pelicci, direttore della ricerca di Oncologia sperimentale dello Ieo, commenta la deadline fissata da Moderna: "Grazie agli studi per il Covid si è sviluppata la tecnologia bbiamo la tecnologia a Rna. Ora servono i riscontri clinici" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 aprile 2023) Pier Giuseppe Pelicci, direttore della ricerca di Oncologia sperimentale dello Ieo, commenta la deadline fissata da Moderna: "Grazie agli studi per il Covid si è sviluppata la tecnologia bbiamo la tecnologia a Rna. Ora servono i riscontri clinici"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : 'Il vaccino anticancro nel 2030? Ecco come ci si può arrivare. Ma dipende dagli investimenti' (di L. Varlese) - Urfido : @Dpf66_ @TeeioIoete ????????????????????prima che ti venga un'orgasmo emozionale per il ??anticancro????ti informo che è solo un… - StefaniaDePaoli : RT @FmMosca: Stanno già vendendoVi la notizia del VACCINO ANTICANCRO (#mRNA ovviamente) come se fosse già pronto all'uso (agghiacciante), n… - Daemon348 : QUANTO FA PAURA IL #CANCRO? moltissimo, ogni giorno sentiamo di gente morta per cancro anche grazie ai 'vaccini… - cuenews_it : Scopri di più su #BiomedCuE ?? #CuE #medicina #biomedica #bioingegneria #oncologia #cancro #tumore #tumori ?? -