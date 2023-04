Il Trono di Spade | ordinato il nuovo spin off ‘A Knight of the Seven Kingdoms | The Hedge Knight’

(Di venerdì 14 aprile 2023) In arrivo unprequel de Ildi, Aof the: The. Ildiavrà unprequel che approderà sul piccolo schermo. Secondo infatti quanto riportato dal sito TVLine, i personaggi delle novelle di George R.R. Martin, Dunk and Egg saranno al centro di A

In un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen possiede ancora ildie la leggenda dell'ultimo drago non è ancora scomparsa dalla memoria umana, un grande destino, potenti nemici e imprese ...Ambientata 90 anni prima degli eventi deldi, la serie seguirà le gesta di Ser Duncan the Tall anche noto come Dunk - il cavaliere errante che dà anche il titolo allo show - , e di un ...Dopo l'enorme successo de Ildi, HBO ha deciso di continuare ad espandere il mondo di Westeros con nuove personagg, Dunk and Egg, i che saranno protagonisti del nuovo prequel: A Knight of the Seven Kingdoms: The ...

Il Trono di Spade: in arrivo la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight Movieplayer

Dopo la pioggia, la grandine. E non manca perfino la neve: quanto basta per rispolverare il vecchio motto "L'inverno sta arrivando" della Casa di Stark nella popolare serie tv "Il Trono di Spade", ...Il Trono di Spade è pronto ad espandersi con la serie TV prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.