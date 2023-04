“Il Tribunale ha cancellato la registrazione di mia figlia | ora non sono più sua mamma” La storia di Michela | di sua moglie e dei 9 mesi vissuti con Giulia | “Ora mi tocca fare la stepchild adoption”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) “La vedi nascere, crescere, e poi c’è qualcuno che ti dice: ‘No, lei non è nessuno per te’. È devastante“.abita in un Comune della Bergamasca – che non specifichiamo, per motivi di privacy – ed è unita civilmente con Viola, sua, dal 3 ottobre del 2020. L’anno scorso hanno avuto una bambina,, grazie alla procreazione medicalmente assistita. Il 3 agosto del 2022è stata registrata all’anagrafe di Bergamo e, nero su bianco, ha due mamme:e Viola. Ciò che è successo dopo quell’estate,lo racconta con la voce rotta dal pianto. La Procura della Repubblica di Bergamo ha impugnato la, chiedendone la cancellazione, e l’ha ottenuta: la scorsa settimana ilha detto che quell’atto non è valido. ...