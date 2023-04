Il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar di Trento ha sospeso per la seconda volta l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 di 17 anni che ha ucciso il runner Andrea Papi nella notte tra il 5 e il 6 aprile. L'uccisione di Papi avvenuta nei boschi sopra il paese di Caldes, in Trentino. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dunque accolto il ricorso proposto dalla Lega Anti Vivisezione (Lav) e dalla Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac), rappresentate dall'avvocato Claudio Linzola. La Lav, l’associazione italiana impegnata nella tutela degli animali ha infatti ufficializzato allo stesso Fugatti e al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: «la disponibilità a trasferire immediatamente Jj4 in un rifugio sicuro». Proposta che è stata estesa anche a Mj5, l’altro esemplare che pochi mesi fa aveva aggredito due ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar di Trento ha sospeso per la seconda volta l'diJj4 di 17 anni che ha ucciso il runner Andrea Papi nella notte tra il 5 e il 6 aprile. L'uccisione di Papi avvenuta nei boschi sopra il paese di Caldes, in Trentino. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dunque accolto il ricorso proposto dalla Lega Anti Vivisezione (Lav) e dalla Lega per l'Abolizionea Caccia (Lac), rappresentate dall'avvocato Claudio Linzola. La Lav, l’associazione italiana impegnata nella tutela degli animali ha infatti ufficializzato allo stesso Fugatti e al Ministro’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: «la disponibilità a trasferire immediatamente Jj4 in un rifugio sicuro». Proposta che è stata estesa anche a Mj5, l’altro esemplare che pochi mesi fa aveva aggredito due ...

