Il Tar sospende l' abbattimento di Jj4 Sull' orsa battaglia di carte bollate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente del… - TgLa7 : Ucciso da ##orso: Tar #sospende #ordinanza abbattimento Jj4 - LaStampa : Runner ucciso in Trentino, il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 - woodoow : RT @LAVonlus: +++VITTORIA LAV! +++?? TAR sospende l'esecuzione di #JJ4, accolte le motivazioni del nostro ricorso!!! Battuta d'arresto all'… - Sachin55476477 : RT @Corriere: Runner ucciso dall'orsa, la Lav: «Il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento di Jj4» -

- lldi Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa "Jj4". Lo fa sapere la Lega Anti Vivisezione le cui motivazioni sono stte accolte. Nei confronti dell'orsa "Jj4" il governatore ...In questa edizione: - Valanga in Val di Rhemes, recuperati i corpi dei tre dispersi - Lav, ilabbattimento dell'orsa - Arrestata la talpa Usa, è un 21enne della Guardia Nazionale - Meloni in Etiopia per migranti e aiuti umanitari - Debito pubblico, record a Febbraio, 2.772 ...Ill'abbattimento dell'orsa JJ4, accolto il ricorso della Lega Anti Vivisezione. Il Presidente della provincia di Treno Maurizio Fugatti aveva ordinato L'articolo Orsa JJ4, ill'...

Runner morto in Trentino, il Tar sospende l'abbattimento dell'orsa Jj4 TGCOM

Il Tar di Trento sospende l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. A renderlo noto, sui canali social, ...Il Tar di Trento sospende l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.A renderlo noto, sui canali social, l'associaz ...