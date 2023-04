Il Tar sospende l’abbattimento dell’orsa che ha ucciso Andrea Papi. La mamma: ‘Ucciderla non me lo restituirà’ (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la morte di Andrea Papi il runner 26enne morto a seguito dell’aggressione dell’orsa Jj4 nei boschi del monte Peller, la notizia dell’abbattimento dell’animale si è diffusa velocemente. Il rischio che l’animale potesse essere soppresso sembrava un fatto concreto. Ma la Lav non ha accettato di buon grado questa eventualità e ha presentato ricorso al tribunale amministrativo, che già in un’altra occasione aveva salvato Jj4 e lo ha fatto ancora una volta. Lo scorso anno il tribunale amministrativo aveva impedito che l’orsa fosse abbattuta dopo aver attaccato padre e figlio. Anche la mamma di Andrea ha ‘assolto’ l’orsa Ma la prima assoluzione, quella forse che ha maggiore validità, seppure non in termini giuridici, è arrivata dalla mamma di Andrea che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la morte diil runner 26enne morto a seguito dell’aggressioneJj4 nei boschi del monte Peller, la notizia deldell’animale si è diffusa velocemente. Il rischio che l’animale potesse essere soppresso sembrava un fatto concreto. Ma la Lav non ha accettato di buon grado questa eventualità e ha presentato ricorso al tribunale amministrativo, che già in un’altra occasione aveva salvato Jj4 e lo ha fatto ancora una volta. Lo scorso anno il tribunale amministrativo aveva impedito che l’orsa fosse abbattuta dopo aver attaccato padre e figlio. Anche ladiha ‘assolto’ l’orsa Ma la prima assoluzione, quella forse che ha maggiore validità, seppure non in termini giuridici, è arrivata dalladiche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento di Ji4, l'orsa che ha ucciso Andrea Papi - RaiNews : Il presidente della regione aveva ordinato la cattura e l'abbattimento dell'orsa dopo l'aggressione mortale nei con… - LaStampa : Runner ucciso in Trentino, il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 - GuldWan : Ogni tanto una buona notizia. - CorriereCitta : Il Tar sospende l’abbattimento dell’orsa che ha ucciso Andrea Papi. La mamma: ‘Ucciderla non me lo restituirà’ -