Il Tar salva l'orso assassino: sospeso l'abbattimento (Di venerdì 14 aprile 2023) Tranquilli tanto ci pensa il Tar, come sempre in Italia. Avete presente l'orso Jj4, una femmina, ritenuta colpevole di aver ammazzato un ragazzo di 26 anni che andava a correre nel suo bosco (suo dell'uomo, oltre che dell'animale)? Ecco: mentre il presidente della Provincia di Trento aveva firmato un'ordinanza per abbatterla, i giudici amministrativi hanno sospeso il decreto dopo il ricorso della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Il Tar salva l'orso Esulta ovviamente l'avvocato Linzola che rappresenta la Lav. Esultano gli animalisti e pure quelli che "l'orso ha fatto l'orso", "Jj4 si è difeso", "non dobbiamo abbatterla", "la colpa è del runner". L'indicazione di Maurizio Figatti di uccidere l'animale, che in passato si era reso protagonista anche di altre aggressioni, verrà dunque ...

