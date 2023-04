Il Tar salva ancora una volta l'orsa JJ4: sospesa l'ordinanza di abbattimento (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4, l’animale che lo scorso 5 aprile ha aggredito e ucciso il 35enne Andrea Papi. Il tribunale amministrativo si è espresso su un ricorso presentato dalla Lega Anti Vivisezione (Lav Italia) che ha chiesto l’annullamento “previa sospensione dell’efficacia” dell’ordinanza dello scorso 8 aprile con la quale il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti dopo l’uccisione di Papi aveva disposto l’abbattimento dell’animale, accogliendone la temporanea sospensione. La decisione di merito sarà presa dal tribunale il prossimo 11 maggio. Si legge nel decreto del Tar: “Ritenuto che le primarie necessità di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica perseguite con l’ordinanza qui impugnata possano essere ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar di Trento ha sospeso l'didell'JJ4, l’animale che lo scorso 5 aprile ha aggredito e ucciso il 35enne Andrea Papi. Il tribunale amministrativo si è espresso su un ricorso presentato dalla Lega Anti Vivisezione (Lav Italia) che ha chiesto l’annullamento “previa sospensione dell’efficacia” dell’dello scorso 8 aprile con la quale il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti dopo l’uccisione di Papi aveva disposto l’dell’animale, accogliendone la temporanea sospensione. La decisione di merito sarà presa dal tribunale il prossimo 11 maggio. Si legge nel decreto del Tar: “Ritenuto che le primarie necessità di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica perseguite con l’qui impugnata possano essere ...

