Il Tar ha sospeso l'abbattimento dell'orso JJ4 (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa 'Jj4'. Lo apprende l'AGI da fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato Linzola, il Tar ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega. Nei confronti dell'orsa 'Jj4' il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dopo l'aggressione mortale nei confronti del runner trentino Andrea Papi. Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Il Tar di Trento hal'ordinanza di'orsa 'Jj4'. Lo apprende l'AGI da fonti legalia Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato Linzola, il Tar ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega. Nei confronti'orsa 'Jj4' il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura eddopo l'aggressione mortale nei confronti del runner trentino Andrea Papi.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CettinaGuido : Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento per #JJ4, l'orsa che ha causato la morte del ragazzo runner… - AngelicaBassi : Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa #Jj4. Come riferisce la Lav, rappresentata dall'a… - roberiez : Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa 'Jj4'. Lo apprende l'AGI da fonti legali della Lega Anti Vivisezione. - iltirreno : Non solo un carabiniere non deve acquistare o consumare sostanze stupefacenti, ma non può neppure ignorare l’assunz… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Candidata calabrese presenta ricorso al Tar, sospeso concorso Inps - Calabri… -