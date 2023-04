Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Trento, Tar sospende l’ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Jj4. Accolto il ricorso della Lav - Agenzia_Ansa : Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente del… - RaiNews : Il presidente della regione aveva ordinato la cattura e l'abbattimento dell'orsa dopo l'aggressione mortale nei con… - akakarolina : RT @Agenzia_Ansa: Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della Pro… - Sabrina04925854 : RT @itsmeback_: Bellissima notizia ?? Il TAR di Trento ha sospeso l'ordine di abbattimento per mamma orsa. ?? -

L'orso JJ4 resiste . Per la seconda volta, infatti, l'animale evita l' abbattimento . Ildiha sospeso l'ordinanza, firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, dopo la morte del runner Andrea Papi. L'orsa aveva già rischiato di essere eliminata ...Ildiha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa 'Jj4'. Lo apprende l'AGI da fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato ...A dare il via libera alle procedure per la cattura e l'abbattimento dell'animale era stato Maurizio Fugatti , presidente della Provincia di. Ora la sua ordinanza è stata sospesa. A dare la ...

Il Tar di Trento sospende l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 RaiNews

Trento, 14 apr. (Adnkronos) - Il Tar di Trento ha sospeso l'abbattimento dell'orsa Jj4 con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac. Il ricorso era stato presentato ...Orsa JJ4. Il Tar ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell' orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Lo rende noto, sui canali social, ...