Il ricorso contro le sanzioni disciplinari agli studenti e l'utilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità: in allegato "Regolamento dell'organo di garanzia" per una scuola Secondaria di II grado (Di venerdì 14 aprile 2023) contro le sanzioni disciplinari agli studenti è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato da specifico Regolamento che è parte integrante dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1 DPR 249/1998). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

