Il Regno Unito vuole spedire i richiedenti asilo in Rwanda Piano da 140 mln di sterline. Ma infuria la polemica (Di venerdì 14 aprile 2023) In questi giorni, nei trend topic di twitter UK, sono apparsi tweet con parole chiave come “concentration camp”, “UK”, “Rwanda”. Scartata l’ipotesi che si trattasse di una giornata della memoria, legata agli orrori della seconda guerra mondiale andando a scavare si fa una scoperta agghiacciante. Il Regno Unito, stante i testi e meme dei tweet degli utenti inglesi, sta costruendo zone di contenimento in Rwanda, dove saranno deportati gli indesiderati migranti che sbarcano nel Regno Unito. Il Regno Unito vuole spedire richiedenti asilo in Rwanda<br>Piano da 140 mln di sterline. Ma infuria la ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 14 aprile 2023) In questi giorni, nei trend topic di twitter UK, sono apparsi tweet con parole chiave come “concentration camp”, “UK”, “”. Scartata l’ipotesi che si trattasse di una giornata della memoria, legata agli orrori della seconda guerra mondiale andando a scavare si fa una scoperta agghiacciante. Il, stante i testi e meme dei tweet degli utenti inglesi, sta costruendo zone di contenimento in, dove saranno deportati gli indesiderati migranti che sbarcano nel. Ilin

da 140 mln di. Mala ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : ?? Follia woke nel Regno Unito: la polizia ha sequestrato una quindicina di bambole “razziste” in un pub con l’accu… - fratotolo2 : ?? Regno Unito, 19 #migranti sospetti terroristi (anche affiliati all’Isis) sono ospitati in alberghi adibiti all’a… - vditrapani : #11aprile. Julian #Assange è da 4 anni nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh nel Regno Unito. Senza processo… - gvingdown : mi sta chiamando continuamente questo numero dal regno unito peppe sei tu palesati - vittorio_poli : RT @Scaxxacaxxi: @Fiore06257296 @GiorgiaMeloni @EsteriLega @esercitocapezz Che aspettiamo a fare come il regno unito? Chi entra illegalment… -