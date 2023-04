Il racconto di una foto con Berlusconi e Graviano nelle deposizioni di Baiardo e Giletti. Cairo nega censure: “Aveva totale libertà” (Di venerdì 14 aprile 2023) Il giovane boss di Cosa nostra, l’imprenditore rampante e il generale dei carabinieri che si occupava di rapimenti nella Milano degli anni ’70. Graviano, Silvio Berlusconi e Francesco Delfino ritratti nella stessa fotografia. È uno scatto fantomatico quello che si allunga sullo sfondo della chiusura del programma di Massimo Giletti decisa a sorpresa da La7. Complice anche il fatto che la rete di Urbano Cairo non ha fornito giustificazioni ufficiali allo stop di Non è l’Arena, sulla vicenda sono cominciate a circolare indiscrezioni di ogni tipo: dalla pubblicità, ai malumori per le trattativa tra il conduttore e la Rai, fino al costo del programma, considerato eccessivo. Tutte ipotesi non confermate nè dalla rete e neanche da Giletti, che ha invece smentito personalmente le notizie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Il giovane boss di Cosa nostra, l’imprenditore rampante e il generale dei carabinieri che si occupava di rapimenti nella Milano degli anni ’70., Silvioe Francesco Delfino ritratti nella stessagrafia. È uno scatto fantomatico quello che si allunga sullo sfondo della chiusura del programma di Massimodecisa a sorpresa da La7. Complice anche il fatto che la rete di Urbanonon ha fornito giustificazioni ufficiali allo stop di Non è l’Arena, sulla vicenda sono cominciate a circolare indiscrezioni di ogni tipo: dalla pubblicità, ai malumori per le trattativa tra il conduttore e la Rai, fino al costo del programma, considerato eccessivo. Tutte ipotesi non confermate nè dalla rete e neanche da, che ha invece smentito personalmente le notizie ...

