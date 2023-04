Il Psg vuole comprare lo Stade de France: l’offerta arriverà entro il 27 aprile (L’Equipe) (Di venerdì 14 aprile 2023) La nuova casa del Paris Saint Germain doveva essere il Parco dei Principi, ma le divergenze sull’acquisto tra il presidente del Psg Nasser Al-kHelaifi e il sindaco di Parigi hanno fatto varare la società su un altro stadio, ovvero lo Stade de France, impianto sportivo multifunzione che si trova a Saint-Denis. L’Equipe riporta che l’attuale concessione della struttura scade nel 2025 e lo Stato ha indetto all’inizio di marzo le gare d’appalto per la concessione e per l’acquisto definitivo. entro il 27 aprile (termine ultimo) il Psg dovrà presentare una proposta per l’acquisto dello Stade de France, che sarà giudicata per il 70% sulle capacità finanziarie della società calcistica e per il 30% sulla capacità di gestione. Il documento che lo Stato ha pubblicato indica quali ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) La nuova casa del Paris Saint Germain doveva essere il Parco dei Principi, ma le divergenze sull’acquisto tra il presidente del Psg Nasser Al-kHelaifi e il sindaco di Parigi hanno fatto varare la società su un altro stadio, ovvero lode, impianto sportivo multifunzione che si trova a Saint-Denis.riporta che l’attuale concessione della struttura scade nel 2025 e lo Stato ha indetto all’inizio di marzo le gare d’appalto per la concessione e per l’acquisto definitivo.il 27(termine ultimo) il Psg dovrà presentare una proposta per l’acquisto dellode, che sarà giudicata per il 70% sulle capacità finanziarie della società calcistica e per il 30% sulla capacità di gestione. Il documento che lo Stato ha pubblicato indica quali ...

