Il principe Harry «non avrà nessuno con cui parlare all'incoronazione di Carlo III». Ecco perché

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il re si è detto molto «felice» per la presenza del secondogenito, ma a Londra non tutti la pensano come lui. Fatta eccezione per le cugine Beatrice ed Eugenie,è l'ospite chevorrebbe seduto vicino, tanto che al momento la sua più grande preoccupazione riguarderebbe il posto che gli è stato assegnato a Westminster Abbey

Non c'è cosa peggiore di andare a una festa con la sensazione di essere un ospite sgradito. Nel caso delall'incoronazione, magari, non è così. Anzi, ci auguriamo che re Carlo in primis sia raggiante di avere il figlio vicino a sé in un'occasione per lui così importante. È innegabile, però,...Meghan Markle non accompagnerà ilall' incoronazione del 6 maggio 2023. Resterà a casa, ufficialmente per badare ad Archie e Lilibet Diana, che non sarebbero stati invitati all'evento. La notizia dell'assenza della ..."William si sente ancora tradito" titola oggi il Mirror dalle rivelazioni contenute nel memoir scritto dae a poco servono i tentativi di Carlo III di raffreddare gli animi in vista del grande ...

Che Harry sia un po' pentito Certo è che re Carlo sarebbe ... assicura il Mail. Stando al tabloid, il principe avrebbe tardato a rispondere all'invito perché voleva prima sapere dove lui e la moglie ...Almeno non ci saranno in coppia: ci sarà solo lui, il principe Harry, mentre Meghan rimarrà a Los Angeles, in California, ad accudire i suoi due figli, Archie e Lilibet Diana. Il 6 maggio è anche il ...