Il prezzo del latte mette in ginocchio gli allevatori del Lazio: continua la protesta a Maccarese (Di venerdì 14 aprile 2023) Fiumicino – La crisi che riguarda il prezzo del latte sta mettendo in ginocchio gli allevatori del Lazio, costretti a lavorare in perdita. E’ questo ciò che sta tenendo banco sul territorio regionale negli ultimi giorni. Ma nonostante le difficoltà, alcuni di loro stanno protestando da ormai 4 giorni sotto la sede di latte Sano in via della Muratella. In un clima tutt’altro che primaverile, con raggi di sole interrotti da grande piogge, gli allevatori non si fermano nemmeno di fronte alla tempesta e chiedono a gran voce dignità e rispetto per il proprio lavoro. “Stiamo protestando contro l’abbassamento del prezzo del latte, deciso in maniera unilaterale nel mese di febbraio. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023) Fiumicino – La crisi che riguarda ildelstando inglidel, costretti a lavorare in perdita. E’ questo ciò che sta tenendo banco sul territorio regionale negli ultimi giorni. Ma nonostante le difficoltà, alcuni di loro stannondo da ormai 4 giorni sotto la sede diSano in via della Muratella. In un clima tutt’altro che primaverile, con raggi di sole interrotti da grande piogge, glinon si fermano nemmeno di fronte alla tempesta e chiedono a gran voce dignità e rispetto per il proprio lavoro. “Stiamondo contro l’abbassamento deldel, deciso in maniera unilaterale nel mese di febbraio. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Sveva1605 La risposta è la stessa per cui nello stesso posto c'è Van Gogh che ti guarda così ?? S - O - L - D - I… - BersaniLeda : RT @LPieceofart: Non fatevi schiavi degli uomini Considerate, egli sembra dire, quale prezzo è stato pagato per il vostro riscatto e non… - Fedeoer : @franvanni @SportRepubblica 3 precisazioni franco. Il propietario del Leeds cederà cmq la quota anche in caso di re… - gabrielbosc : RT @durezzadelviver: Non è così. Come spieghiamo oggi su @LaVeritaWeb, l'ARERA non prevede nulla. Riporta solo le attuali condizioni di mer… - Eddie_Poker : Arera, il prezzo del gas crescerà nei prossimi mesi -