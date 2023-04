Il prezzo del gas scende a 41 euro in chiusura ad Amsterdam (Di venerdì 14 aprile 2023) scende il prezzo del gas ad Amsterdam. Il contratto Ttf perde a a fine giornata il 2,24% a 41,15 euro al megawattora. . 14 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023)ildel gas ad. Il contratto Ttf perde a a fine giornata il 2,24% a 41,15al megawattora. . 14 aprile 2023

