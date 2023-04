Il presidente della Regione Lazio, incontra il presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone: nasce la casa dei sindaci (Di venerdì 14 aprile 2023) Oggi pomeriggio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha incontrato una delegazione dell’Anci Lazio guidata dal presidente Riccardo Varone. Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) rappresenta nel Lazio i 378 Comuni della Regione. Nel corso della riunione, tenutasi in un clima costruttivo e cordiale, è stato fatto il punto sulle criticità e sulle difficoltà affrontate dai sindaci del Lazio e sugli obiettivi da perseguire nel breve e medio periodo. Sul tavolo numerose priorità da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) Oggi pomeriggio ilFrancesco Rocca hato una delegazione dell’guidata dal(Associazione Nazionale Comuni Italiani) rappresenta neli 378 Comuni. Nel corsoriunione, tenutasi in un clima costruttivo e cordiale, è stato fatto il punto sulle criticità e sulle difficoltà affrontate daidele sugli obiettivi da perseguire nel breve e medio periodo. Sul tavolo numerose priorità da ...

